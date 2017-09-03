Челябинцы устроили флешмоб в память о жертвах Беслана

Источник: dostup1.ru

В Челябинске состоялся флешмоб «Объединимся вместе против террора», приуроченный к 13-летию со дня трагедии в Беслане, — жители южноуральской столицы выпустили в небо воздушные шары, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В сквере у мемориала «Солдатам правопорядка» возле Государственного исторического музея 3 сентября собрались десятки челябинцев. Организаторы приготовили для акции 200 белых шаров, которые вручили прохожим и приехавшим на флешмоб участникам. В 18 часов шары выпустили в небо.

Источник: dostup1.ru

Мероприятия в память о жертвах Беслана прошли сегодня сразу на нескольких площадках: в городском саду имени Пушкина, парке Гагарина, на Кировке и Алом поле. Волонтеры раздавали горожанам свечи и листовки.

Дни солидарности в борьбе с терроризмом прошли не только в южноуральской столице, но и в муниципалитетах. В Агаповском районе память погибших почтили минутой молчания, а в Брединском — провели флешмобы «Свеча памяти», «Белый журавлик» и «Дерево мира».

Источник: dostup1.ru