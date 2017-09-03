В Австрии после погони задержали пьяного водителя фуры из России

Инцидент произошел в субботу вечером близ города Ансфельден в земле Верхняя Австрия. Сообщается, что водитель выехал со стоянки, не заметив искусственного заграждения из булыжников. Он следовал по направлению к Зальцбургу, волоча за собой один из крупных камней, что сильно тормозило машину.

Грузовик ехал со скоростью значительно ниже допустимой. Кроме того, водитель не включил фары. Остальные участники движения сообщили об этом в полицию. Автомобиль полиции попытался остановить нарушителя, пойдя ему наперерез, однако водитель грузовика не остановился и протаранил патрульную машину.