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22:54 (мск), источник: Kazinform

Казахстан вошел в топ-5 популярных стран среди российских туристов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Агентство ТурСтат проанализировало статистику выездного туризма из России за первые 6 месяцев 2017 года, сообщает turstat.com.

Источник: Kazinform

По данным ТурСтат, число выездных турпоездок из России в Казахстан выросло до 1 миллиона 275 тысяч за первые шесть месяцев 2017 года и составило 8% от общего числа выездных туристских поездок из России.

Абхазия (1,668 тысяч поездок), Турция (1,632 тыс.), Финляндия (1,540 тыс.), Казахстан (1,275 тыс.), Украина (999 тыс.), Китай (947 тыс.), Эстония (817 тыс.), Польша (589 тыс.), Таиланд (576 тыс.) и Германия (570 тыс.) вошли в первую десятку зарубежных стран, популярных у российских туристов в 2017 году по числу выездных туристских поездок из России по итогам первых шести месяцев.

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Самыми популярными пляжными и курортными направлениями из России в 2017 году стали Турция, Таиланд, Италия, Испания, Грузия, ОАЭ, Кипр, Греция и Вьетнам.

10 самых популярных стран у российских туристов в 2017 году:

1. Абхазия, 1,668 тыс. (+8%) *

2. Турция, 1,632 тыс. (+871%).

3. Финляндия, 1,540 тыс. (+22%).

4. Казахстан, 1,275 тыс. (+2%).

5. Украина, 999 тыс. (+22%).

6. Китай, 947 тыс. (+33%).

7. Эстония, 817 тыс. (+17%).

8. Польша, 589 тыс. (+1%).

9. Таиланд, 576 тыс. (+31%).

10. Германия, 570 тыс. (+22%).

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