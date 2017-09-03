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22:09 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Движение на Саввинской набережной будет перекрыто до 7 сентября

Работы на набережной проводят в рамках благоустройства по программе «Моя улица». В них примут участие более 360 человек.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На Саввинской набережной до 6:00 7 сентября полностью перекроют движение автомобилей.

Это связано с переносом инженерных коммуникаций и существенным понижением уровня основания проезжей части.

Работы проводят в рамках благоустройства по программе «Моя улица».

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Здесь выполнят фрезерование существующего дорожного покрытия площадью 34 285 квадратных метров и разберут цементобетонное основание (27 428 квадратных метров). Кроме того, на набережной установят 173 смотровых и 148 дождеприемных колодцев. Будет проведена работа по укладке нижнего, а затем верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на площади 34 285 квадратных метров.

В круглосуточном режиме на Саввинской набережной будут работать более 360 человек. Также задействуют свыше 120 единиц техники.

В 2017 году в рамках программы «Моя улица» проводится благоустройство 118 улиц и городских площадей общей протяженностью 65 километров.

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