С понедельника и до пятницы тысячи жителей Молдовы останутся без газа
Компания
Компания
КИШИНЕВ, 3 сен -Sputnik. В связи с профилактическими работами на некоторых улицах Кишинева и в его пригородах будет временно прекращена подача «голубого топлива». Газ не будет поступать с понедельника, 4 сентября, по пятницу, 8 сентября.
Список улиц, где не будет газа:
— ул. Тэбэкэрия (село Бык), ул. Лешень, ул. Нукэрилор, ул. Кэпшунилор, ул. Бехет.
— село Бэчой Ной — ул. Бэчой Ной, ул Апостол, ул. Варзар, ул. Ревака, ул. Безвеконь, ул. Тулник, ул. Болдур, ул. Кучеряну, ул. Змеуре, ул. Имашулуй, ул. Ревака, ул. Пэшунилор.
Кишинев:
— ул. Мунчешть, 293.
Поселок городского типа Кодру — ул. Мунчешть от 600 до 803.
— г. Сынджера — ул. Флорилор.
— ул Аэропорт, ул Авиаторилор, ул. Отопень, ул. Астровнтилор, ул. Навигаторилор. ул. Х Колумб, ул. Плопилор, ул. Чикалов, ул. Туполев.
— бул. Дачия — 60, 65, 67, 69, 71, 73.