С понедельника и до пятницы тысячи жителей Молдовы останутся без газа

КИШИНЕВ, 3 сен -Sputnik. В связи с профилактическими работами на некоторых улицах Кишинева и в его пригородах будет временно прекращена подача «голубого топлива». Газ не будет поступать с понедельника, 4 сентября, по пятницу, 8 сентября.