Умер гитарист группы Steely Dan Уолтер Беккер

Уолтер Беккер родился 20 февраля 1950 года в Нью-Йорке. Группу Steely Dan он основал совместно с музыкантом Дональдом Фейгеном в 1970 году. Через 11 лет группа распалась. Через год Фейген выпустил сольный альбом, а Беккер после распада группы стал музыкальным продюсером.