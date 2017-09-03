Умер гитарист группы Steely Dan Уолтер Беккер
Американский музыкант, гитарист группы Steely Dan Уолтер Беккер умер в возрасте 67 лет, сообщается на сайте исполнителя.
Американский музыкант, гитарист группы Steely Dan Уолтер Беккер умер в возрасте 67 лет, сообщается на сайте исполнителя.
Причины смерти не уточняются.
Уолтер Беккер родился 20 февраля 1950 года в
В 1993 году Беккер и Фейген снова начали выступать в составе Steely Dan. После воссоединения группа выпустила два новых альбома, за один из которых получила четыре премии Грэмми.
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