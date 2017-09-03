Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Малахова уволили с Первого канала после письма Путину
Су-30СМ ВКС РФ сбил крылатую ракету над Черным морем
Назван продукт, резко увеличивающий риск сердечного приступа
Сын советских физиков изобрел технологии, опередившие время
Украина подготовила ответ на российско-белорусские военные учения
Гидрометцентр сообщил о завершении первой волны бабьего летаВо вторник температура в Москве понизится, усилится ветер и начнутся дожди
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
СМИ: Новая БМП «Курганец» сможет сбивать американские «Джавелины»
СМИ о маскировке ракет РФ во время боя в Сирии
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
СМИ поведали, как в Сирии ракеты РФ били по складам в маскировке
Дайнеко в откровенном виде радуется после развода
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
"Очень страшно": Чулпан Хаматова о Серебренникове
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
17Королевская катастрофа
22:41 (мск), источник: РБК

Умер гитарист группы Steely Dan Уолтер Беккер

Американский музыкант, гитарист группы ​Steely Dan Уолтер Беккер умер в возрасте 67 лет, сообщается на сайте исполнителя.

Источник: AFP 2017

Причины смерти не уточняются.

Уолтер Беккер родился 20 февраля 1950 года в Нью-Йорке. Группу Steely Dan он основал совместно с музыкантом Дональдом Фейгеном в 1970 году. Через 11 лет группа распалась. Через год Фейген выпустил сольный альбом, а Беккер после распада группы стал музыкальным продюсером.

В 1993 году Беккер и Фейген снова начали выступать в составе Steely Dan. После воссоединения группа выпустила два новых альбома, за один из которых получила четыре премии Грэмми.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде в начале осени
Захарова: 2 сентября — «черный день» в истории дипломатии США
Трамп прокомментировал вероятность удара по Северной Корее
В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Мьянме
Сборная России по футболу разгромила московское «Динамо»
Путин призвал «не поддаваться эмоциям» в связи с испытанием КНДР
В Беслане поименно вспомнили всех жертв теракта 2004 года
Персональные данные американских разведчиков попали в интернет
Спорт
Бал дебютантов: резервисты сборной России разгромили «Динамо» Игра с «Динамо» завершила сбор национальной команды, прошедший в Новогорске, на который были вызваны 23 футболиста
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Банки нашли способ сделать ипотеку доступнее
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь