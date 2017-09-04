Скончался лауреат Пулитцеровской премии поэт Джон Эшбери
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Лауреат Пулитцеровской премии американский поэт Джон Эшбери скончался в США на 91-м году жизни, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Лауреат Пулитцеровской премии американский поэт Джон Эшбери скончался в США на 91-м году жизни, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Эшбери стал обладателем Пулитцеровской премии за сборник «Автопортрет в выпуклом зеркале» (Self-Portrait in a Convex Mirror), который он составил в 1975 году.
Кроме того, за собрание он был удостоен и других авторитетных в США наград по литературе — Национальной книжной премии, а также премии Национального круга книжных критиков.
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