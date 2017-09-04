Компенсацию взыскала сломавшая руку в магазине карагандинка
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Поскользнувшаяся на мокром полу в торговом доме и получившая перелом руки карагандинка добилась через суд выплаты компенсации, передает корреспондент МИА «Казинформ».
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — Поскользнувшаяся на мокром полу в торговом доме и получившая перелом руки карагандинка добилась через суд выплаты компенсации, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Выходя из торгового дома «Ануар» в микрорайоне Восток-2 в Майкудуке, врач городской больницы поскользнулась на мокром полу, который вымыла уборщица. С растяжением левой руки и переломом лучевой кости женщина была госпитализирована. Длительное лечение она проходила сначала в стационарных условиях, затем в амбулаторных.
«Потерпевшая обратилась с иском в Октябрьский районный суд о взыскании с учредителя торгового дома и доверительного управляющего компенсации материального ущерба и морального вреда», — сообщили в
Материальные затраты на лечение составили всего 600 тенге. Однако за
Также истица заявила, что не могла носить привычные для нее вещи, поскольку в них не влезала рука с гипсом. Приходилось носить широкие кофты, в которых она чувствовала себя некомфортно.
Допрошенная в качестве свидетеля уборщица заявила, что после мытья полов постелила коврик у входа и поставила табличку «осторожно, мокрые полы».
«Суд частично удовлетворил исковые требования. Вынесено решение о взыскании с доверительного управляющего торговым домом суммы материального ущерба в размере 600 тенге, суммы морального вреда в размере 80 000 тенге. Ответчики не согласились с решением и подали апелляционную жалобу. Однако в ходе рассмотрения дела стороны предоставили ходатайство об урегулировании спора в порядке медиации. Покупательница отказалась от исковых требований о взыскании материального и морального вреда. В свою очередь, руководство торгового дома обязалось заплатить ей 50 000 тенге. Стороны не имеют друг к другу