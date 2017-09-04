Компенсацию взыскала сломавшая руку в магазине карагандинка

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Выходя из торгового дома «Ануар» в микрорайоне Восток-2 в Майкудуке, врач городской больницы поскользнулась на мокром полу, который вымыла уборщица. С растяжением левой руки и переломом лучевой кости женщина была госпитализирована. Длительное лечение она проходила сначала в стационарных условиях, затем в амбулаторных.

«Потерпевшая обратилась с иском в Октябрьский районный суд о взыскании с учредителя торгового дома и доверительного управляющего компенсации материального ущерба и морального вреда», — сообщили в пресс-службе Карагандинского областного суда.

Материальные затраты на лечение составили всего 600 тенге. Однако за морально-нравственные переживания врач потребовала с администрации торгового дома 500 000 тенге. Женщина заявила суду, что полтора месяца носила гипс, из-за чего была ограничена в движениях, не могла выйти на работу в медучреждение, ее искали пациенты, беспокоили боли в руке.

Также истица заявила, что не могла носить привычные для нее вещи, поскольку в них не влезала рука с гипсом. Приходилось носить широкие кофты, в которых она чувствовала себя некомфортно.

Допрошенная в качестве свидетеля уборщица заявила, что после мытья полов постелила коврик у входа и поставила табличку «осторожно, мокрые полы».