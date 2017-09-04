Диана Вишнева откроет в Петербурге студию «Context Pro»
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.
Четвертого сентября пройдет день современного танца Израиля, организованный в сотрудничестве с Международным фестивалем современной хореографии CONTEXT Diana Vishneva и благодаря поддержке Новой Голландии, сообщили в
Студия Context Pro
«Идея студии Context Pro возникла в процессе моего фестиваля современной хореографии CONTEXT. Diana Vishneva, который в этом году отмечает свое пятилетие, — сказала накануне открытия студии балерина. — Захотелось создать место, где каждый независимо от опыта и возраста смог бы погрузиться в танец и ощутить свободу движения».
По словам Вишневой, одно из ключевых направлений студии — обращенность к начинающим хореографам.
«В процессе развития моего фестиваля я увидела необходимость в репетиционной площадке, где каждый хореограф независимо от опыта и знаний имеет возможность воплотить свои идеи и замыслы. Экспериментировать не на сцене, а в творческой лаборатории — не боясь совершить ошибку», — отметила Вишнева.
Помимо постоянного расписания, Cтудия Context Pro будет вести большую образовательную работу — тренинги крупнейших хореографов и танцовщиков, кинопоказы, лекции.
День современного танца Израиля
День современного танца Израиля начнется с
Затем всех, кому интересно, почему современный танец пережил такой расцвет в Израиле, приглашают на лекцию балетного критика Лейлы Гучмазовой. Но главным событием Дня, станет показ фильма о жизни и творчестве одного из самых изобретательных, ярких и непредсказуемых хореографов нашего времени Охада Наарина.