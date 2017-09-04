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11:10 (мск), источник: РИА Новости

Диана Вишнева откроет в Петербурге студию «Context Pro»

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева в Петербурге на острове Новая Голландия откроет Студию Context Pro. Новый проект будет способствовать доступности балетного искусства и развитию молодых хореографов, открытие студии состоится 20 сентября.

Источник: РИА Новости

Четвертого сентября пройдет день современного танца Израиля, организованный в сотрудничестве с Международным фестивалем современной хореографии CONTEXT Diana Vishneva и благодаря поддержке Новой Голландии, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Студия Context Pro

«Идея студии Context Pro возникла в процессе моего фестиваля современной хореографии CONTEXT. Diana Vishneva, который в этом году отмечает свое пятилетие, — сказала накануне открытия студии балерина. — Захотелось создать место, где каждый независимо от опыта и возраста смог бы погрузиться в танец и ощутить свободу движения».

По словам Вишневой, одно из ключевых направлений студии — обращенность к начинающим хореографам.

«В процессе развития моего фестиваля я увидела необходимость в репетиционной площадке, где каждый хореограф независимо от опыта и знаний имеет возможность воплотить свои идеи и замыслы. Экспериментировать не на сцене, а в творческой лаборатории — не боясь совершить ошибку», — отметила Вишнева.

Помимо постоянного расписания, Cтудия Context Pro будет вести большую образовательную работу — тренинги крупнейших хореографов и танцовщиков, кинопоказы, лекции.

День современного танца Израиля

День современного танца Израиля начнется с мастер-класса Владимира Варнавы — победителя конкурса молодых хореографов фестиваля CONTEXT. Часовой тренинг на музыку современных израильских композиторов познакомит участников с различными техниками contemporary dance, феномен которого в Израиле известен с конца 90-х годов.

Затем всех, кому интересно, почему современный танец пережил такой расцвет в Израиле, приглашают на лекцию балетного критика Лейлы Гучмазовой. Но главным событием Дня, станет показ фильма о жизни и творчестве одного из самых изобретательных, ярких и непредсказуемых хореографов нашего времени Охада Наарина.

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