Диана Вишнева откроет в Петербурге студию «Context Pro»

Источник: РИА Новости

Четвертого сентября пройдет день современного танца Израиля, организованный в сотрудничестве с Международным фестивалем современной хореографии CONTEXT Diana Vishneva и благодаря поддержке Новой Голландии, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Студия Context Pro

«Идея студии Context Pro возникла в процессе моего фестиваля современной хореографии CONTEXT. Diana Vishneva, который в этом году отмечает свое пятилетие, — сказала накануне открытия студии балерина. — Захотелось создать место, где каждый независимо от опыта и возраста смог бы погрузиться в танец и ощутить свободу движения».

По словам Вишневой, одно из ключевых направлений студии — обращенность к начинающим хореографам.

«В процессе развития моего фестиваля я увидела необходимость в репетиционной площадке, где каждый хореограф независимо от опыта и знаний имеет возможность воплотить свои идеи и замыслы. Экспериментировать не на сцене, а в творческой лаборатории — не боясь совершить ошибку», — отметила Вишнева.

Помимо постоянного расписания, Cтудия Context Pro будет вести большую образовательную работу — тренинги крупнейших хореографов и танцовщиков, кинопоказы, лекции.

День современного танца Израиля

День современного танца Израиля начнется с мастер-класса Владимира Варнавы — победителя конкурса молодых хореографов фестиваля CONTEXT. Часовой тренинг на музыку современных израильских композиторов познакомит участников с различными техниками contemporary dance, феномен которого в Израиле известен с конца 90-х годов.