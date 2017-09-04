Роспотребнадзор предупредил о гепатите Е в Великобритании
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупреждает о росте числа заболевших гепатитом Е в Великобритании.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупреждает о росте числа заболевших гепатитом Е в Великобритании.
«По информации Министерства здравоохранения Англии (PHE), тысячи англичан уже могут быть заражены вирусом гепатита Е (HEV), который выявлен в импортируемых в Великобританию продуктах из свинины, поступающей в сеть супермаркетов по всей стране», — говорится в сообщении ведомства.
По мнению экспертов, причиной распространения заболевания стало нарушение общепринятых правил при выкармливании и содержании свиней в некоторых странах Европы.