Роспотребнадзор предупредил о гепатите Е в Великобритании

«По информации Министерства здравоохранения Англии (PHE), тысячи англичан уже могут быть заражены вирусом гепатита Е (HEV), который выявлен в импортируемых в Великобританию продуктах из свинины, поступающей в сеть супермаркетов по всей стране», — говорится в сообщении ведомства.