Генеральная уборка прошла на Байкале

«Туристический сезон завершился, настала пора общими усилиями навести порядок на Байкале, — прокомментировал начальник МЧС России по Иркутской области генерал-майор внутренней службы Валентин Нелюбов. — Водолазы ежегодно проводят работу по очистке прибрежной зоны от мусора. В этом году к акции, организованной совместно МЧС и Общероссийским народным фронтом, присоединились добровольцы и местные жители, которые очистили от мусора берег озера вдоль всего посёлка».