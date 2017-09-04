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09:14 (мск), источник: АиФ Иркутск

Генеральная уборка прошла на Байкале

Около ста водолазов, активистов регионального отделения ОНФ и добровольцев в посёлке Листвянке провели генеральную уборку мест отдыха туристов на Байкале. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, акция «За чистый Байкал» прошла вблизи устья реки Ангары.

«Туристический сезон завершился, настала пора общими усилиями навести порядок на Байкале, — прокомментировал начальник МЧС России по Иркутской области генерал-майор внутренней службы Валентин Нелюбов. — Водолазы ежегодно проводят работу по очистке прибрежной зоны от мусора. В этом году к акции, организованной совместно МЧС и Общероссийским народным фронтом, присоединились добровольцы и местные жители, которые очистили от мусора берег озера вдоль всего посёлка».

Генеральную уборку дна Байкала провели 8 водолазов БПСО. Они доставали разрушенные береговые ограждения, металлоконструкции, технические отходы судов, автомобильные покрышки и бытовой мусор. Менее чем за два часа было поднято более 10 мешков мусора. Волонтеров, работавших вдоль берега, бойцы специализированной пожарно-спасательной части региона накормили горячей кашей из полевой кухни.

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