Генеральная уборка прошла на Байкале
Около ста водолазов, активистов регионального отделения ОНФ и добровольцев в посёлке Листвянке провели генеральную уборку мест отдыха туристов на Байкале. Как сообщает
Около ста водолазов, активистов регионального отделения ОНФ и добровольцев в посёлке Листвянке провели генеральную уборку мест отдыха туристов на Байкале. Как сообщает
«Туристический сезон завершился, настала пора общими усилиями навести порядок на Байкале, — прокомментировал начальник МЧС России по Иркутской области
Генеральную уборку дна Байкала провели 8 водолазов БПСО. Они доставали разрушенные береговые ограждения, металлоконструкции, технические отходы судов, автомобильные покрышки и бытовой мусор. Менее чем за два часа было поднято более 10 мешков мусора. Волонтеров, работавших вдоль берега, бойцы специализированной