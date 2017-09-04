4 сентября пермских медиков приглашают стать донорами

Пермская краевая станция переливания крови приглашает медиков стать донорами. Акция «От доктора пациенту» пройдет 4 сентября.

Как сообщает пресс-служба станции, более 20% сотрудников больниц в Пермском крае являются донорами. Регулярно сдают кровь 70% работников Пермской краевой станции переливания крови.

За два года в акции приняли участие сотрудники крупнейших лечебно-профилактических учреждений края: детской клинической больницы им. Пичугина, городской детской клинической больницы № 3, Пермского краевого центра медицинской профилактики, городской детской клинической больницы № 15, медчанчасти № 9 им. М. А. Тверье, Пермской краевой клинической больницы.

4 сентября мобильный комплекс Службы крови развернет свою работу около Органного зала (ул. Ленина, 51). Доноров ждут с 9.30 до 13.00.

К медикам могут присоединиться все желающие.

Чтобы участвовать в акции и сдать кровь необходимо:

Паспорт с регистрацией в Пермском крае.

Накануне и в день сдачи крови не употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло. Натощак сдавать кровь не нужно!

За 48 часов не употреблять спиртные напитки.

Позавтракать — каша на воде без масла, хлеб, сухари, сушки, овощи и фрукты. Пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду.

Не иметь противопоказаний к донорству (перечень на сайте pkspk.ru).

Перед сдачей крови донор заполняет документацию.