4 сентября пермских медиков приглашают стать донорами
К медикам могут присоединиться все желающие.
К медикам могут присоединиться все желающие.
Пермская краевая станция переливания крови приглашает медиков стать донорами. Акция «От доктора пациенту» пройдет 4 сентября.
Как сообщает
За два года в акции приняли участие сотрудники крупнейших
4 сентября мобильный комплекс Службы крови развернет свою работу около Органного зала (ул. Ленина, 51). Доноров ждут с 9.30 до 13.00.
К медикам могут присоединиться все желающие.
Чтобы участвовать в акции и сдать кровь необходимо:
Приём доноров в стационарных условиях (ул. Лебедева д.54) осуществляется в обычном режиме: без предварительной записи с 8.00 до 13.30.