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08:00 (мск), источник: АиФ Прикамье

4 сентября пермских медиков приглашают стать донорами

К медикам могут присоединиться все желающие.

Пермская краевая станция переливания крови приглашает медиков стать донорами. Акция «От доктора пациенту» пройдет 4 сентября.

Как сообщает пресс-служба станции, более 20% сотрудников больниц в Пермском крае являются донорами. Регулярно сдают кровь 70% работников Пермской краевой станции переливания крови.

За два года в акции приняли участие сотрудники крупнейших лечебно-профилактических учреждений края: детской клинической больницы им. Пичугина, городской детской клинической больницы № 3, Пермского краевого центра медицинской профилактики, городской детской клинической больницы № 15, медчанчасти № 9 им. М. А. Тверье, Пермской краевой клинической больницы.

4 сентября мобильный комплекс Службы крови развернет свою работу около Органного зала (ул. Ленина, 51). Доноров ждут с 9.30 до 13.00.

К медикам могут присоединиться все желающие.

Чтобы участвовать в акции и сдать кровь необходимо:

  • Паспорт с регистрацией в Пермском крае.
  • Накануне и в день сдачи крови не употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло. Натощак сдавать кровь не нужно!
  • За 48 часов не употреблять спиртные напитки.
  • Позавтракать — каша на воде без масла, хлеб, сухари, сушки, овощи и фрукты. Пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду.
  • Не иметь противопоказаний к донорству (перечень на сайте pkspk.ru).
  • Перед сдачей крови донор заполняет документацию.

Приём доноров в стационарных условиях (ул. Лебедева д.54) осуществляется в обычном режиме: без предварительной записи с 8.00 до 13.30.

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