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08:05 (мск), источник: АиФ Омск

В центре Омска изменили схему движения транспорта

Омичи предупреждают друг друга о новшествах через соцсети.

У Ленинградского моста в центре Омска поменялась схема движения транспорта. Речь идёт о развязке ул. Ленина — ул. Масленникова — Ленинградский мост.

По новым знакам, чтобы повернуть с ул. Масленникова на Ленина, надо с правой крайней полосы повернуть на набережную, проехать под мостом повернуть налево на светофоре.

Омичи предупреждают об этом друга через соцсети и просят быть внимательней.

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