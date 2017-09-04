В центре Омска изменили схему движения транспорта

У Ленинградского моста в центре Омска поменялась схема движения транспорта. Речь идёт о развязке ул. Ленина — ул. Масленникова — Ленинградский мост.

По новым знакам, чтобы повернуть с ул. Масленникова на Ленина, надо с правой крайней полосы повернуть на набережную, проехать под мостом повернуть налево на светофоре.