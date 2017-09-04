Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа причина бегства ведущих с «Первого канала»
Су-30СМ ВКС РФ сбил крылатую ракету над Черным морем
ПФР ответил на появившиеся данные о надбавке к пенсии
Непредвиденные последствия санкций против РФ обеспокоили ФРГ
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале»
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
«Усилие в 97 тонн» — «Илья Муромец» превысил свои характеристики
Новая БМП «Курганец» может сбивать «Джавелины» США
Российские власти изменили прогноз по курсу доллара на конец года
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
10Акупунктура для собак и кошек
14События недели в фотографиях
08:06 (мск), источник: ИА Башинформ

Пчеловоды Башкирии соберутся на очередной Пчелотуй

УФА, 4 сен 2017. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/. Традиционный праздник пчеловодов «Пчелотуй-2017» состоится в селе Метевбаш Белебеевского района Башкирии 9 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Белебеевского района.

Гости праздника смогут продегустировать и приобрести мед и другие продукты пчеловодства, пчелоинвентарь, сувенирную продукцию, поделиться опытом и получить консультацию у ведущих пчеловодов России.

В этот день будет организован специальный автобусный маршрут «Белебей — Метевбаш». Отправление с Пионерской площади Белебея в 10 часов. Обратно — в 14 часов. Начало праздника в 11 часов.

Справка. В 2013 году пчеловоды Башкирии организовали праздник «Пчелотуй». С 2014 года к организации праздника подключилась администрация сельского поселения Метевбаш Белебеевского района.

Ежегодный праздник «Пчелотуй» — самый молодой в России семейный праздник пчеловодов, посвященный пчеловодству и пчеловодной продукции, с множеством интересных задумок, медовой ярмаркой, концертной программой и настоящим вкусным конкурсом мёда. Фестиваль меда организуется и проводится после закрытия сезона.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Трамп подтвердил готовность применять ядерное оружие против КНДР
Совфед предлагает высылать из РФ за «нежелательное поведение»
Ассанж предупредил Трампа о последствиях отмены торговли с КНР
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
В китайском Сямэне открылся саммит лидеров стран БРИКС
Умар Джабраилов извинился за стрельбу в московском отеле
Мария Шарапова завершила борьбу на US Open
Спорт
Российские волейболисты второй раз в истории победили на ЧЕ В финале сборная под руководством Сергея Шляпникова на тай-брейке победила команду Германии
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
В Москве вырастет уровень обеспеченности жильем
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь