Пчеловоды Башкирии соберутся на очередной Пчелотуй

Гости праздника смогут продегустировать и приобрести мед и другие продукты пчеловодства, пчелоинвентарь, сувенирную продукцию, поделиться опытом и получить консультацию у ведущих пчеловодов России.

В этот день будет организован специальный автобусный маршрут «Белебей — Метевбаш». Отправление с Пионерской площади Белебея в 10 часов. Обратно — в 14 часов. Начало праздника в 11 часов.

Справка. В 2013 году пчеловоды Башкирии организовали праздник «Пчелотуй». С 2014 года к организации праздника подключилась администрация сельского поселения Метевбаш Белебеевского района.