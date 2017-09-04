Пермяков ждёт холодная и дождливая неделя

Источник: РИА "Новости"

Погода в Перми резко ухудшилась. С понедельника, 4 сентября в город пришли дожди и холода.

Как сообщает портал Gismeteo, 4 сентября днём в Перми будет +11 и дожди. Во вторник температура опустится ещё на один градус, но осадков будет чуть меньше. В среду и четверг дожди прекратятся. 6 числа температура прогреется до =12, а 7 сентября — до +16 градусов.