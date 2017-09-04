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08:10 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермяков ждёт холодная и дождливая неделя

Дождей не будет только в среду и четверг.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 73% 761 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Новости"

Погода в Перми резко ухудшилась. С понедельника, 4 сентября в город пришли дожди и холода.

Как сообщает портал Gismeteo, 4 сентября днём в Перми будет +11 и дожди. Во вторник температура опустится ещё на один градус, но осадков будет чуть меньше. В среду и четверг дожди прекратятся. 6 числа температура прогреется до =12, а 7 сентября — до +16 градусов.

Однако в пятницу в город снова придут сильные дожди и похолодание. Конец недели будет по-осеннему прохладным — от +11 до + 13 и мокрым. В пятницу и воскресенье может выпасть до 15 мм осадков. А в субботу обещают грозы.

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