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07:11 (мск), источник: Newtimes.kz

Кортеж ездил по Актау с высунувшимися из окон молодыми людьми (ВИДЕО)

Видео с катающимися молодыми людьми появилось в Сети, передает ИА «NewTimes.kz».

Видеоролик появился на сайте «lada.kz» в рубрике «Народные новости».

На кадрах видно, что автомобили нарушают правила дорожного движения, совершая опасные маневры на проезжей части. В кадр попали приблизительно 7 автомобилей с высунувшимися из окон молодыми людьми, катающимися по Актау.

Также видно несколько номеров машин, которые относятся к Мангистауской области.

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