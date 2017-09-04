Кортеж ездил по Актау с высунувшимися из окон молодыми людьми (ВИДЕО)
Видео с катающимися молодыми людьми появилось в Сети, передает ИА «NewTimes.kz».
Видео с катающимися молодыми людьми появилось в Сети, передает ИА «NewTimes.kz».
Видеоролик появился на сайте «lada.kz» в рубрике «Народные новости».
На кадрах видно, что автомобили нарушают правила дорожного движения, совершая опасные маневры на проезжей части. В кадр попали приблизительно 7 автомобилей с высунувшимися из окон молодыми людьми, катающимися по Актау.
Также видно несколько номеров машин, которые относятся к Мангистауской области.