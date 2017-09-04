В Златоусте появятся новые «улицы»
Златоуст поделят на тематические улицы — в городе пройдет «ЗлатФест».
Златоуст поделят на тематические улицы — в городе пройдет «ЗлатФест».
Появятся «Музыкальный перекресток», «Улица мастеров», «Хвостатый переулок», «Микрорайон детства», «Спортивная улица», «Цветочная» и «Сладкая», а также — улицы музея и красоты, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Пройдут конкурсы на лучшие оформление зонта и коляски, причёску, частушку, букеты. На «ЗлатФест» ждут гостей 10 сентября в парке «Молодежный».