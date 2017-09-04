В Омске появился автобусный маршрут с кондиционерами и зарядками

По Омску вот уже несколько дней курсирует автобус № 55 с дополнительными удобствами. Бизнесмен Андрей Бондаренко купил усовершенствованную модель ПАЗа за 2,8 миллиона рублей.

В машине имеются кондиционер, зарядки для телефонов, камера внутреннего наблюдения и пандус для инвалидов, передает «НГС. Омск».