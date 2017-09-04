Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: полный уход украинцев из РФ наметили на весну 2018 года
Су-30СМ ВКС РФ сбил крылатую ракету над Черным морем
ПФР ответил на появившиеся данные о надбавке к пенсии
Сын советских физиков изобрел технологии, опередившие время
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
"Ряженые": военный эксперт о солдатах НАТО в Киеве
Дайнеко в откровенном виде радуется после развода
Российские власти изменили прогноз по курсу доллара на конец года
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
10Акупунктура для собак и кошек
14События недели в фотографиях
07:26 (мск), источник: Om1.ru

В Омске появился автобусный маршрут с кондиционерами и зарядками

Предприниматель Бондаренко потратил на тюнинг машины 500 дополнительных тысяч.

По Омску вот уже несколько дней курсирует автобус № 55 с дополнительными удобствами. Бизнесмен Андрей Бондаренко купил усовершенствованную модель ПАЗа за 2,8 миллиона рублей.

В машине имеются кондиционер, зарядки для телефонов, камера внутреннего наблюдения и пандус для инвалидов, передает «НГС. Омск».

Как сообщил бизнесмен, «тюнинг» автобуса маршрутом от ДК имени Лобкова до поселка Булатово обошелся ему в 500 тысяч рублей. Ранее у Бондаренко ездили машины с зарядками для телефонов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Омске появился автобусный маршрут с кондиционерами и зарядками
Трамп подтвердил готовность применять ядерное оружие против КНДР
Совфед предлагает высылать из РФ за «нежелательное поведение»
Ассанж предупредил Трампа о последствиях отмены торговли с КНР
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
В китайском Сямэне открылся саммит лидеров стран БРИКС
Умар Джабраилов извинился за стрельбу в московском отеле
Мария Шарапова завершила борьбу на US Open
Спорт
Российские волейболисты второй раз в истории победили на ЧЕ В финале сборная под руководством Сергея Шляпникова на тай-брейке победила команду Германии
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Банки нашли способ сделать ипотеку доступнее
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь