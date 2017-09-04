В Омске появился автобусный маршрут с кондиционерами и зарядками
Предприниматель Бондаренко потратил на тюнинг машины 500 дополнительных тысяч.
Предприниматель Бондаренко потратил на тюнинг машины 500 дополнительных тысяч.
По Омску вот уже несколько дней курсирует автобус № 55 с дополнительными удобствами. Бизнесмен Андрей Бондаренко купил усовершенствованную модель ПАЗа за 2,8 миллиона рублей.
В машине имеются кондиционер, зарядки для телефонов, камера внутреннего наблюдения и пандус для инвалидов, передает «НГС. Омск».
Как сообщил бизнесмен, «тюнинг» автобуса маршрутом от ДК имени Лобкова до поселка Булатово обошелся ему в 500 тысяч рублей. Ранее у Бондаренко ездили машины с зарядками для телефонов.