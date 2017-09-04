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07:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Синоптики предупредили о первых заморозках в Башкирии

В республику холодная погода придет уже на этой неделе.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 73% 761 мм рт. ст. 2 м/с

В понедельник, 4 сентября, в некоторых районах Башкирии пройдут дожди. По прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, по северу региона пойдут ливни, начнется гроза и даже град.

— Ожидается северо-западный ветер 5−10 м/с, при грозе шквалистое усиление до 20 м/с, — рассказали сотрудники Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем столбики термометров поднимутся до15−20 градусов, по югу Башкирии потеплеет до +26 градусов.

Заморозки в регионе синоптики обещают уже на этой неделе. Предположительно, начнутся они в среду, 6 сентября. В северных и горных районах температура на почве достигнет -3 градусов.

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