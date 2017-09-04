Синоптики предупредили о первых заморозках в Башкирии
В республику холодная погода придет уже на этой неделе.
В республику холодная погода придет уже на этой неделе.
В понедельник, 4 сентября, в некоторых районах Башкирии пройдут дожди. По прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, по северу региона пойдут ливни, начнется гроза и даже град.
— Ожидается
Днем столбики термометров поднимутся до15−20 градусов, по югу Башкирии потеплеет до +26 градусов.
Заморозки в регионе синоптики обещают уже на этой неделе. Предположительно, начнутся они в среду, 6 сентября. В северных и горных районах температура на почве достигнет -3 градусов.