В Уфе на национальном празднике 5 тысяч человек накормили пловом

Для гостей мероприятия были организованы национальные спортивные игры, волейбол на открытом воздухе, регби, армрестлинг, шахматы, пейнтбол, перетягивание каната, детская анимация, познавательные конкурсы и игры, праздничный концерт и розыгрыш призов.

Всех пришедших угощали пловом. Отведать его смогли 5 тысяч уфимцев, собравшихся на праздник. Для приготовления плова было использовано 200 килограммов моркови, 200 килограммов риса и 200 килограммов мяса.

Сообщается, что вырученные от организации праздника средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей.