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07:23 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе на национальном празднике 5 тысяч человек накормили пловом

В Уфе перед Лайфстайл-центром «Башкирия» состоялся праздник Курбан Халяль FEST, сообщает мэрия города.

Для гостей мероприятия были организованы национальные спортивные игры, волейбол на открытом воздухе, регби, армрестлинг, шахматы, пейнтбол, перетягивание каната, детская анимация, познавательные конкурсы и игры, праздничный концерт и розыгрыш призов.

Всех пришедших угощали пловом. Отведать его смогли 5 тысяч уфимцев, собравшихся на праздник. Для приготовления плова было использовано 200 килограммов моркови, 200 килограммов риса и 200 килограммов мяса.

Сообщается, что вырученные от организации праздника средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей.

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