Сильный дождь и ветер: МЧС выступило со штормовым предупреждением

Областной спасательный главк МЧС выступил со штормовым предупреждением. В уральском регионе ожидается сильный дождь и порывистый ветер, передает корреспондент «АиФ-Урал».

Уральские синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях на территории Свердловской области.

«По информации синоптиков в предстоящие дни в Свердловской области местами ожидается сильный дождь, наибольшая вероятность осадков в южных районах области и порывистый ветер до 15−18 м/с», — объявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Температура воздуха сегодня в Екатеринбурге составит +13 градусов тепла, во вторник — +12, а в среду — +14 градусов тепла. В Свердловской области ожидается от +11 до +16 градусов тепла в понедельник, от +8 до +13 во вторник и от +10 до +15 в среду.