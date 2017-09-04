Сильный дождь и ветер: МЧС выступило со штормовым предупреждением
Первая неделя осени на Урале будет пасмурной и холодной.
Первая неделя осени на Урале будет пасмурной и холодной.
Областной спасательный главк МЧС выступил со штормовым предупреждением. В уральском регионе ожидается сильный дождь и порывистый ветер, передает корреспондент «АиФ-Урал».
Уральские синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях на территории Свердловской области.
«По информации синоптиков в предстоящие дни в Свердловской области местами ожидается сильный дождь, наибольшая вероятность осадков в южных районах области и порывистый ветер до 15−18 м/с», — объявили в
Температура воздуха сегодня в Екатеринбурге составит +13 градусов тепла, во вторник — +12, а в среду — +14 градусов тепла. В Свердловской области ожидается от +11 до +16 градусов тепла в понедельник, от +8 до +13 во вторник и от +10 до +15 в среду.
На территории всего уральского региона в начале недели пройдут обильные дожди с сильными порывами ветра в отдельных местах Свердловской области. МЧС призвало население следить за прогнозами погоды во избежание чрезвычайных ситуаций.