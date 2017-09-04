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16:22 (мск), источник: VN.ru

Погода на 5—7 сентября в Новосибирске: прощание с летом

В первую полностью сентябрьскую неделю настоящая осень придет в Новосибирскую область — ожидается похолодание и пасмурность, вплоть до выпадения дождей.

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Если 4 сентября в понедельник погода еще порадует новосибирцев теплом, то уже с 5 сентября все изменится, сообщает Росгидрометцентр. На смену 22-градусному теплу и малой облачности придет дневная температура не выше 18 градусов с переменной облачностью и небольшими дождями. Вероятность выпадения осадков — 55%.

В среду 6 сентября ночная температура составит до 7 градусов, днем столбик термометра не поднимется выше 16 градусов. В четверг 7 сентября ночью ожидается температура не выше 4 градусов, днем — около 17 градусов тепла. Небо будет облачным, но осадки маловероятны.

«Яндекс. Погода», рассчитанная по технологии Meteum, во вторник предсказывает температуру 14−6 градусов, к вечеру возможен небольшой дождь. В среду днем ожидается температура около 9−12 градусов тепла с повышением к вечеру до 13−15 градусов. Четверг будет примерно таким же — с 10−13-градусной температурой и переменной облачностью.

Эти прогнозы совпадают с данными сервиса Weather.com, поставляющего информацию на многие «айфоны». 22-градусное тепло в понедельник сменится похолоданием до 16 градусов днем 5 сентября и 15 градусов — 6 и 7 сентября. Правда, в отличие от российских сервисов, их западный аналог прогнозирует в эти дни погоду облачную, но без осадков.

«Погода в основном будет неустойчивой, с частыми осадками. То есть погода предполагается не очень комфортной для уборки урожая. Длительного бабьего лета пока не предвидится», — заявил пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

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