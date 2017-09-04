Огромная песчаная фигура деда Мазая поразила бердчан

Первое место занял мастер из Санкт-Петербурга Руслан Асламбаев — скульптура «Отстоим Берега» («Дед Мазай»). Второе место у Ивана Федива из Санкт-Петербурга — скульптура «Прекрасная сила природы». Третье место и приз зрительских симпатий получил Александр Савинов из Екатеринбурга.

Целую неделю 11 мастеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Екатеринбурга, Бердска и Новосибирска создавали скульптуры из песка. Темой фестиваля послужило берегоукрепление Бердска, тема для всех бердчан очень болезненная. Из-за размывания берегов город, с трех сторон омываемый водой, ежегодно теряет около четырех гектаров земли, и площадь Бердска стремительно сокращается.

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В работе с песком есть свои сложности, рассказали мастера. Вначале они делают опалубку: засыпают и утрамбовывают. Когда материал осядет, начинают вырезать фигуру, по необходимости убирая доски. Никакого закрепителя, кроме воды, нет.

Поэтому, бывает, фигура осыпается. Когда скульптура готова, ее покрывают раствором клея ПВА. А вот выбор инструмента невелик — кисточка, мастихин и мастерок.