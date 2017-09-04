Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: полный уход украинцев из РФ наметили на весну 2018 года
Су-30СМ ВКС РФ сбил крылатую ракету над Черным морем
ПФР ответил на появившиеся данные о надбавке к пенсии
Непредвиденные последствия санкций против РФ обеспокоили ФРГ
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале»
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
«Усилие в 97 тонн» — «Илья Муромец» превысил свои характеристики
СМИ о маскировке ракет РФ во время боя в Сирии
Российские власти изменили прогноз по курсу доллара на конец года
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
10Акупунктура для собак и кошек
14События недели в фотографиях
07:17 (мск), источник: VN.ru

Огромная песчаная фигура деда Мазая поразила бердчан

На фестивале «Сибирская Атлантида-2017» в Бердске Новосибирской области художниками были созданы огромные скульптуры из песка. Некоторые из них были более трех метров в высоту. Победила скульптура деда Мазая и зайцев. Всего было создано 11 фигур.

Первое место занял мастер из Санкт-Петербурга Руслан Асламбаев — скульптура «Отстоим Берега» («Дед Мазай»). Второе место у Ивана Федива из Санкт-Петербурга — скульптура «Прекрасная сила природы». Третье место и приз зрительских симпатий получил Александр Савинов из Екатеринбурга.

Целую неделю 11 мастеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Екатеринбурга, Бердска и Новосибирска создавали скульптуры из песка. Темой фестиваля послужило берегоукрепление Бердска, тема для всех бердчан очень болезненная. Из-за размывания берегов город, с трех сторон омываемый водой, ежегодно теряет около четырех гектаров земли, и площадь Бердска стремительно сокращается.

Во время загрузки произошла ошибка.

В работе с песком есть свои сложности, рассказали мастера. Вначале они делают опалубку: засыпают и утрамбовывают. Когда материал осядет, начинают вырезать фигуру, по необходимости убирая доски. Никакого закрепителя, кроме воды, нет.

Поэтому, бывает, фигура осыпается. Когда скульптура готова, ее покрывают раствором клея ПВА. А вот выбор инструмента невелик — кисточка, мастихин и мастерок.

Песчаные фигуры в парке отдыха «Зеленый остров» простоят как минимум месяц. Опасность для них в равной степени представляют вандалы и погода.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Какого числа начнется отопительный сезон-2017 в Новосибирске
Трамп подтвердил готовность применять ядерное оружие против КНДР
Совфед предлагает высылать из РФ за «нежелательное поведение»
Ассанж предупредил Трампа о последствиях отмены торговли с КНР
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
В китайском Сямэне открылся саммит лидеров стран БРИКС
Умар Джабраилов извинился за стрельбу в московском отеле
Мария Шарапова завершила борьбу на US Open
Спорт
Российские волейболисты второй раз в истории победили на ЧЕ В финале сборная под руководством Сергея Шляпникова на тай-брейке победила команду Германии
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Банки нашли способ сделать ипотеку доступнее
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь