На Омск надвигаются похолодание и дожди с градом

«Влияние контрастных атмосферных фронтов будет сопровождаться дождями разной интенсивности, грозами, усилением ветра, возможен град. Температура воздуха будет отличаться большими контрастами», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Омского гидрометцентра Ольга Демидова.

Похолодание в Омской области начнется северных районов, а к среде холоднее станет уже на всей территории региона. В понедельник, 4 сентября, в Омске ожидается 23−28 градусов тепла, на севере от 16 до 21 градуса.

Уже завтра, 2 сентября, температура упадет на несколько градусов, днем будет от +21 до +26, по северу от +12 до +17. Ночью — от +8 до +13 градусов. Местами пройдут умеренные дожди и гроза, будет дуть порывистый ветер.