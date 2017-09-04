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07:10 (мск), источник: СуперОмск

На Омск надвигаются похолодание и дожди с градом

По прогнозам омских синоптиков, уже в начале текущей недели погода после теплых выходных начнет меняться и станет неустойчивой.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 73% 761 мм рт. ст. 2 м/с

«Влияние контрастных атмосферных фронтов будет сопровождаться дождями разной интенсивности, грозами, усилением ветра, возможен град. Температура воздуха будет отличаться большими контрастами», — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Омского гидрометцентра Ольга Демидова.

Похолодание в Омской области начнется северных районов, а к среде холоднее станет уже на всей территории региона. В понедельник, 4 сентября, в Омске ожидается 23−28 градусов тепла, на севере от 16 до 21 градуса.

Уже завтра, 2 сентября, температура упадет на несколько градусов, днем будет от +21 до +26, по северу от +12 до +17. Ночью — от +8 до +13 градусов. Местами пройдут умеренные дожди и гроза, будет дуть порывистый ветер.

В среду, 6 сентября, похолодает еще на несколько градусов. Температуры ночь составит всего +5… +10 градусов, днем + 18… +23, по северу +10… +15 градусов. Местами сохранятся дождь, гроза и порывистый ветер.

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