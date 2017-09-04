В кассах метро появятся проездные билеты к 870-летию столицы

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Московский метрополитен выпустит серию билетов «Единый» с дизайном, посвященным 870-летию Москвы. Проездные будут продаваться во всех кассах столичного метро.

«Ко Дню города будут выпущены тематические билеты “Единый” общим тиражом 600 тысяч экземпляров. Они поступят в кассы метрополитена в преддверии праздника, 6 сентября», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

На лицевой стороне билета написано «870 Москва», а на оборотной — лозунг праздника: «Город, где создается история».

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870-летие Москвы будут праздновать 9 и 10 сентября. В этом году метрополитен и Московское центральное кольцо в честь юбилея столицы будут работать всю ночь с 9 на 10 сентября. Ко Дню города в московском метро запустили посвященный юбилею поезд. Его вагоны украсили портретами знаменитых ученых, изобретателей, врачей, спортсменов, деятелей культуры и искусства, жизнь и судьба которых была неразрывно связана с Москвой.