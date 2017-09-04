В кассах метро появятся проездные билеты к 870-летию столицы
Общий тираж юбилейных билетов метро составит 600 тысяч экземпляров.
Общий тираж юбилейных билетов метро составит 600 тысяч экземпляров.
Московский метрополитен выпустит серию билетов «Единый» с дизайном, посвященным 870-летию Москвы. Проездные будут продаваться во всех кассах столичного метро.
«Ко Дню города будут выпущены тематические билеты “Единый” общим тиражом 600 тысяч экземпляров. Они поступят в кассы метрополитена в преддверии праздника, 6 сентября», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития
870-летие Москвы будут праздновать 9 и 10 сентября. В этом году метрополитен и Московское центральное кольцо в честь юбилея столицы будут работать всю ночь с 9 на 10 сентября. Ко Дню города в московском метро запустили посвященный юбилею поезд. Его вагоны украсили портретами знаменитых ученых, изобретателей, врачей, спортсменов, деятелей культуры и искусства, жизнь и судьба которых была неразрывно связана с Москвой.
Поезд оформлен в соответствии с темами праздника: «Москва покоряет», «Москва созидает», «Москва строит», «Москва ставит рекорды», «Москва изобретает», «Москва открывает», «Наши победы». И дополнительная тема в оформлении — «Москва на страницах газет». Поезд перевозит пассажиров по Кольцевой линии метро.