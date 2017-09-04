Пасмурная рабочая неделя ждет жителей Хабаровского края

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае погода в первую осеннюю неделю будет неустойчивой. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в середине недели регион окажется под действием циклона, который принесет незначительные осадки.

— До 6 сентября погода буде солнечной и сухой, но со среды на большей территории Хабаровского края пройдут дожди.

7 сентября осадки также вероятны, но преимущественно в северных районах края. На юге дождей не ожидается, — сказала ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Людмила Игнатенко. — 8 и 9 сентября местами возможны краткосрочные дожди, но преимущественно без осадков. Ветер будет дуть южного направления, слабый, 4−9 метров в секунду Но 6—8 сентября , когда регион будет под действием циклона, возможно усиление, до 8−13 метров в секунду. Ночные температуры — в пределах 9−14 градусов тепла. При циклоне похолодает до 5−10 градусов. Дневные температуры будут в пределах 20−27 тепла, с похолоданием в конце недели до +15−22. В Хабаровске первые несколько дней рабочей недели будут теплыми и без дождей.