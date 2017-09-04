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09:45 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Пасмурная рабочая неделя ждет жителей Хабаровского края

В середине недели регион окажется под действием циклона.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае погода в первую осеннюю неделю будет неустойчивой. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в середине недели регион окажется под действием циклона, который принесет незначительные осадки.

 — До 6 сентября погода буде солнечной и сухой, но со среды на большей территории Хабаровского края пройдут дожди.

7 сентября осадки также вероятны, но преимущественно в северных районах края. На юге дождей не ожидается, — сказала ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Людмила Игнатенко. — 8 и 9 сентября местами возможны краткосрочные дожди, но преимущественно без осадков. Ветер будет дуть южного направления, слабый, 4−9 метров в секунду Но 6—8 сентября, когда регион будет под действием циклона, возможно усиление, до 8−13 метров в секунду. Ночные температуры — в пределах 9−14 градусов тепла. При циклоне похолодает до 5−10 градусов. Дневные температуры будут в пределах 20−27 тепла, с похолоданием в конце недели до +15−22. В Хабаровске первые несколько дней рабочей недели будут теплыми и без дождей.

 — С 6 сентября жители города ощутят влияние циклона. 7 сентября будет преимущественно без осадков и 8—9 сентября придет похолодание с кратковременными дождями. Ветер также будет дуть южного направления, 5−10 метров в секунду, во время циклона возможно усиление ветра до 9−14 метров в секунду. Ночные температуры в- пределах 12−14 градусов тепла, после 8 сентября — 9−11 градусов. А дневные — 22−24 тепла, при циклоне — не выше 20 градусов тепла, — сказала Людмила Игнатенко.

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