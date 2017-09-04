Пасмурная рабочая неделя ждет жителей Хабаровского края
В середине недели регион окажется под действием циклона.
В середине недели регион окажется под действием циклона.
В Хабаровском крае погода в первую осеннюю неделю будет неустойчивой. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в середине недели регион окажется под действием циклона, который принесет незначительные осадки.
— До 6 сентября погода буде солнечной и сухой, но со среды на большей территории Хабаровского края пройдут дожди.
7 сентября осадки также вероятны, но преимущественно в северных районах края. На юге дождей не ожидается, — сказала ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Людмила Игнатенко. — 8 и 9 сентября местами возможны краткосрочные дожди, но преимущественно без осадков. Ветер будет дуть южного направления, слабый, 4−9 метров в секунду Но
— С 6 сентября жители города ощутят влияние циклона. 7 сентября будет преимущественно без осадков и