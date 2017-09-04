Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: полный уход украинцев из РФ наметили на весну 2018 года
Су-30СМ ВКС РФ сбил крылатую ракету над Черным морем
Из-за стычки между пассажиром и стюардессой экстренно сел самолет
Одиннадцать секунд стоили жизни молодому блогеру (видео)
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Гидрометцентр сообщил о завершении первой волны бабьего летаВо вторник температура в Москве понизится, усилится ветер и начнутся дожди
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале»
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Шарапова заявила, что гордится своим выступлением на US Open
Бельгия первой из европейских сборных отобралась на ЧМ-2018
СМИ: боец "Азова" дал комментарий об установке арки моста в Крыму
СМИ: В Эстонии заявили о претензиях на часть Крыма
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
14События недели в фотографиях
09:43 (мск), источник: Вести Приморье

Ядерное испытание в КНДР не сказалось на радиационном фоне Приморья

Северная Корея утром 3 сентября провела шестые ядерные испытания. Как заявили в Южной Корее, об этом свидетельствует зафиксированное землетрясение.

По данным Геологической службы США, его магнитуда составила 6,3. В Южной Корее магнитуду оценили в 5,7. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на синоптиков.

Мощность взрыва составила 100 килотонн в тротиловом эквиваленте, сообщил глава комитета по обороне парламента Южной Кореи со ссылкой на донесения военных.

За несколько часов до землетрясения Северная Корея объявила о создании водородной бомбы, которую можно доставлять при помощи баллистических ракет. В Северной Корее уверяют, что зафиксированное землетрясение — это испытание именно водородной бомбы.

Несмотря на появившиеся в СМИ рассказы очевидцев о подземных толчках, ощущавшихся в Приморском крае, по информации, представленной на сайте Приморской службы МЧС, 3 сентября землетрясений на территории края зафиксировано не было.

Как сообщают специалисты Примгидромета, после предполагаемого ядерного испытания в КНДР превышений радиационного фона в Приморье не зафиксировано. Уровень радиационного фона варьируется в пределах 11−14 мкР/час, полученные данные полностью согласуются с гамма-фоном края и находится в пределах нормы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Известный журналист представил доказательства того, что Мишель Обама транссексуал
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
Трамп подтвердил готовность применять ядерное оружие против КНДР
Путин заявил о восстановлении темпов роста российской экономики
Ассанж предупредил Трампа о последствиях отмены торговли с КНР
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Совфед предлагает высылать из РФ за «нежелательное поведение»
Актер из «Матильды» опубликовал «письмо Серебренникова»
Мария Шарапова завершила борьбу на US Open
Спорт
Фундамент к Токио-2020: волейболисты РФ стали чемпионами Европы Эта победа стала первой для обновленного состава национальной команды
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь