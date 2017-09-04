Ядерное испытание в КНДР не сказалось на радиационном фоне Приморья

По данным Геологической службы США, его магнитуда составила 6,3. В Южной Корее магнитуду оценили в 5,7. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на синоптиков.

Мощность взрыва составила 100 килотонн в тротиловом эквиваленте, сообщил глава комитета по обороне парламента Южной Кореи со ссылкой на донесения военных.

За несколько часов до землетрясения Северная Корея объявила о создании водородной бомбы, которую можно доставлять при помощи баллистических ракет. В Северной Корее уверяют, что зафиксированное землетрясение — это испытание именно водородной бомбы.

Несмотря на появившиеся в СМИ рассказы очевидцев о подземных толчках, ощущавшихся в Приморском крае, по информации, представленной на сайте Приморской службы МЧС, 3 сентября землетрясений на территории края зафиксировано не было.