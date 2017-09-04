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07:39 (мск), источник: АиФ Омск

Полицейские нашли подростков, ушедших из детского дома в Омской области

Ребята уехали погулять в областной центр.

Накануне УМВД России по Омской области сообщило о розыске двух воспитанников детского дома, расположенного в Исилькульском районе.

На розыск несовершеннолетних был ориентирован личный состав территориального подразделения, стражи порядка проверяли места возможного появления школьников. В результате сотрудники уголовного розыска нашли ребят в Кировском округе Омска, рассказали в УМВД России по Омской области. Подростки пояснили, что гуляли по городу.

В отношении подростков противоправных действий не совершенно. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ними профилактическую беседу и передали законным представителям.

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