Полицейские нашли подростков, ушедших из детского дома в Омской области

Накануне УМВД России по Омской области сообщило о розыске двух воспитанников детского дома, расположенного в Исилькульском районе.

На розыск несовершеннолетних был ориентирован личный состав территориального подразделения, стражи порядка проверяли места возможного появления школьников. В результате сотрудники уголовного розыска нашли ребят в Кировском округе Омска, рассказали в УМВД России по Омской области. Подростки пояснили, что гуляли по городу.