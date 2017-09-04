Полицейские нашли подростков, ушедших из детского дома в Омской области
Ребята уехали погулять в областной центр.
Ребята уехали погулять в областной центр.
Накануне УМВД России по Омской области сообщило о розыске двух воспитанников детского дома, расположенного в Исилькульском районе.
На розыск несовершеннолетних был ориентирован личный состав территориального подразделения, стражи порядка проверяли места возможного появления школьников. В результате сотрудники уголовного розыска нашли ребят в Кировском округе Омска, рассказали в УМВД России по Омской области. Подростки пояснили, что гуляли по городу.
В отношении подростков противоправных действий не совершенно. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ними профилактическую беседу и передали законным представителям.