В Омской области открылся сказочный «Васькин хутор»
Наш фоторепортаж из музея, который встретил своих первых гостей.
Наш фоторепортаж из музея, который встретил своих первых гостей.
В субботу, 2 сентября, на территории
Во время поездки до места, которая заняла полтора часа, экскурсовод рассказала об истории Омской области и Любинского района.
Маленьких гостей и их родителей встречали министр культуры Юрий Трофимов и директор Омского государственного
Юрий Трофимов:
— Родилась идея создать музей под открытым небом. Эту идею в Омской области зародил Петр Вибе и теперь она воплощается.
С песнями и сказками гости прошли по территории музея и познакомились с историей сказок и бытом русского народа.
Добрая
Танцы на свежем воздухе под веселую музыку. Танцуют все — от мала до велика.
Васька — дворовой охраняет вверенную территорию.
В русской печке готовят для гостей музея картошку и кукурузу в чугунке.
Развлечения продолжились под крышей. Малыши приняли участие в кукольном представлении и вытянули репку.
В здании музея расположено три зала с экспонатами. Приятным завершение экскурсии стало чаепитие.
Музей будет работать по субботум и воскресеньям круглый год. Зимой здесь запланированы театрализованные представления с участием Деда Мороза и Снегурочки.