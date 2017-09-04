В Омской области открылся сказочный «Васькин хутор»

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В субботу, 2 сентября, на территории Историко-этнографического центра «Любино-Малоросы» в поселке Политотдел открылся музей сказки «Васькин хутор».

Во время поездки до места, которая заняла полтора часа, экскурсовод рассказала об истории Омской области и Любинского района.

Маленьких гостей и их родителей встречали министр культуры Юрий Трофимов и директор Омского государственного историко-краеведческого музея Петр Вибе.

Юрий Трофимов:

— Родилась идея создать музей под открытым небом. Эту идею в Омской области зародил Петр Вибе и теперь она воплощается.

Источник: Om1.ru

С песнями и сказками гости прошли по территории музея и познакомились с историей сказок и бытом русского народа.

Добрая Баба-яга рассказал легенды и суеверия, и заставила побегать с ухватом и чугунком.

Источник: Om1.ru

Танцы на свежем воздухе под веселую музыку. Танцуют все — от мала до велика.

Источник: Om1.ru

Васька — дворовой охраняет вверенную территорию.

Источник: Om1.ru

В русской печке готовят для гостей музея картошку и кукурузу в чугунке.

Источник: Om1.ru

Развлечения продолжились под крышей. Малыши приняли участие в кукольном представлении и вытянули репку.

Источник: Om1.ru

В здании музея расположено три зала с экспонатами. Приятным завершение экскурсии стало чаепитие.

Источник: Om1.ru