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12:22 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Дожди вернулись в Свердловскую область

Ночи стали гораздо холоднее.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 82% 761 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: УралИнформБюро

С приходом осени на Средний Урал вернулись затяжные дожди. Начавшаяся рабочая неделя не порадует свердловчан ни солнцем, ни теплом.

4 сентября столбики термометров поднимутся лишь до 16 градусов выше нуля, пройдут дожди, местами возможны грозы. 5 сентября будет прохладнее — плюс 13, а 6 сентября воздух прогреется до плюс 15, осадки не прекратятся. Ночью в северных районах всего лишь плюс 1−3 градуса, в целом по региону — до 9 градусов выше нуля, сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС.

В Екатеринбурге, по данным Росгидромета, дожди зарядят на всю неделю. В понедельник воздух прогреется до плюс 14, во вторник и среду — до 13 и 15 градусов выше нуля соответственно. Ночью около 9 градусов тепла.

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