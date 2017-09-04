В Красноярск придет осенняя прохлада
Резиновые сапоги и зонты на этой неделе жителям краевого центра вряд ли пригодятся.
Резиновые сапоги и зонты на этой неделе жителям краевого центра вряд ли пригодятся.
Предстоящая рабочая неделя будет прохладной и сухой.
По данным портала Gismeteo.ru, начавшаяся неделя в Красноярске пройдет почти без дождей — небольшие осадки прогнозируют лишь на понедельник и пятницу.
Первый рабочий день недели будет самым теплым — днем температура поднимется до 18 °C, а к вечеру похолодает всего до 12 °C. Вторник, среда и четверг будут одинаково пасмурными и прохладными — около 12 .. среда и четверг будут одинаково пасмурными и прохладными — около 12 .. 8 °C по ночам.
Вечером в четверг небо затянут плотные тучи и утром пятницы пойдет дождь. среда и четверг будут одинаково пасмурными и прохладными — около 12 .. 7 °C ночью. Такой же прогноз синоптики дают на выходные.