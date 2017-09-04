В Омской области дети добираются в школу на попутках — соцсети

Как сообщается в анонимном посте в паблике «Аварийный Омск», директор местной школы не может организовать подвоз детей.

Автобус у школы есть, а водителя для него нет, отмечается в сообщении.

«Детей возят родители, у кого есть машины, у кого машины нет, тот сидит дома или добирается на попутках. Так и живем», — негодует анонимный сообщник паблика.

В поисках виновного в комментариях к посту разгорелся нешуточный спор. Многие омичи встали на защиту директора школы, отметив, что поиском водителя должен заниматься Районный отдел народного образования. Другие же уверяют, что первым решение о приеме сотрудника на работу принимает директор, а значит, поиск водителя — его работа.

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