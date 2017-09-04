В Омской области дети добираются в школу на попутках — соцсети
В школу села Костино Муромцевского района не могут добраться дети окрестных деревень.
В школу села Костино Муромцевского района не могут добраться дети окрестных деревень.
Как сообщается в анонимном посте в паблике «Аварийный Омск», директор местной школы не может организовать подвоз детей.
Автобус у школы есть, а водителя для него нет, отмечается в сообщении.
«Детей возят родители, у кого есть машины, у кого машины нет, тот сидит дома или добирается на попутках. Так и живем», — негодует анонимный сообщник паблика.
В поисках виновного в комментариях к посту разгорелся нешуточный спор. Многие омичи встали на защиту директора школы, отметив, что поиском водителя должен заниматься Районный отдел народного образования. Другие же уверяют, что первым решение о приеме сотрудника на работу принимает директор, а значит, поиск водителя — его работа.
Отметим, в преддверии нового учебного года губернатор Виктор Назаров вручил районам Омской области 40 новых школьных автобусов марки «ПАЗ». На новой технике добираться до своих школ могут более 1056 учеников. По два школьных автобуса отправились в Азовский, Любинский и