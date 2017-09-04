Движение большегрузов во Владивостоке временно ограничено
Ежедневно с 7 до 23 часов с 4 по 7 сентября включительно.
Ежедневно с 7 до 23 часов с 4 по 7 сентября включительно.
С сегодняшнего дня, 4 сентября, во Владивостоке в целях обеспечения безопасности в период подготовки и проведения Восточного экономического форума временно ограничены движение и парковка тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Ограничения на движение и парковку большегрузов будут действовать ежедневно с 7 до 23 часов с 4 по 7 сентября включительно.