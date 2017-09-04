Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: полный уход украинцев из РФ наметили на весну 2018 года
Су-30СМ ВКС РФ сбил крылатую ракету над Черным морем
Снятый за $200 млн фильм стал самым громким провалом этого лета
Сын советских физиков изобрел технологии, опередившие время
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Гидрометцентр сообщил о завершении первой волны бабьего летаВо вторник температура в Москве понизится, усилится ветер и начнутся дожди
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
Шарапова заявила, что гордится своим выступлением на US Open
Бельгия первой из европейских сборных отобралась на ЧМ-2018
СМИ: боец "Азова" дал комментарий об установке арки моста в Крыму
СМИ: В Эстонии заявили о претензиях на часть Крыма
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
14События недели в фотографиях
09:36 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Из-за ВЭФ на сутки перекроют улицу Батарейную во Владивостоке

Для автомобилистов будет организован объезд.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 4 сентября, PrimaMedia.

Часть улицы Батарейной перекроют в среду, 6 сентября, в связи с проведением Восточного экономического форума. Ограничения будут действовать сутки, для автомобилистов организуют объезд, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении деловой программы ВЭФ на один день будут ограничены парковка и движение всех видов транспортных средств на одном из участков улицы Батарейной. Эти меры безопасности будут введены 6 сентября с 01.00 до 23.59 по улице Батарейной — от перекрестка с улицей Западной до дома № 2 по улице Батарейной, — отмечается в сообщении мэрии.

На данный период времени будет организован объезд автотранспорта по улицам Батарейной, Пограничной и Западной.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Приморскому океанариуму год: морж Миша показал свой пресс, а дельфин подготовил подарки
Приморцы споют в караоке вместе с «Хором Турецкого»
Трамп подтвердил готовность применять ядерное оружие против КНДР
Путин заявил о восстановлении темпов роста российской экономики
Ассанж предупредил Трампа о последствиях отмены торговли с КНР
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Совфед предлагает высылать из РФ за «нежелательное поведение»
Актер из «Матильды» опубликовал «письмо Серебренникова»
Мария Шарапова завершила борьбу на US Open
Спорт
Фундамент к Токио-2020: волейболисты РФ стали чемпионами Европы Эта победа стала первой для обновленного состава национальной команды
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь