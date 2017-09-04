Из-за ВЭФ на сутки перекроют улицу Батарейную во Владивостоке

Часть улицы Батарейной перекроют в среду, 6 сентября, в связи с проведением Восточного экономического форума. Ограничения будут действовать сутки, для автомобилистов организуют объезд, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении деловой программы ВЭФ на один день будут ограничены парковка и движение всех видов транспортных средств на одном из участков улицы Батарейной. Эти меры безопасности будут введены 6 сентября с 01.00 до 23.59 по улице Батарейной — от перекрестка с улицей Западной до дома № 2 по улице Батарейной, — отмечается в сообщении мэрии.