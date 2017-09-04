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09:26 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Испанские специалисты приехали учить хабаровских детских тренеров

В Хабаровск на неделю приехали сотрудники футбольной Академии Висенте дель Боске.

Центр подготовки юных футболистов ФК «СКА-Хабаровск» совместно с испанской футбольной Академией Висенте дель Боске проводит тренировочный лагерь для специалистов клубного Центра. В программе — мастер-классы и теоретические занятия для специалистов клубного Центра, тренеров, работающих с юными футболистами в школах городов Хабаровского края и краевого центра, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу клуба.

В Хабаровск на неделю приехали Поу Кабот, Алехандро Диас, Поу Гомес, Гильермо Хамдан. Все они работают в Академии, которая носит имя одного лучших тренеров в истории европейского футбола. Под руководством этого специалиста испанская сборная выиграла Чемпионат Мира 2010 и Чемпионат Европы 2012 годов и не знала поражений на протяжении 29 официальных матчей.

Работающая под его патронатом Академия — одна из лучших футбольных школ Испании. ФК «СКА-Хабаровск» ведет переговоры с испанскими коллегами о совместной работе на постоянной основе, — обмене опытом, проведения мастер-классов, обучающих семинаров для тренеров Дальнего Востока на базе Центра подготовки юных футболистов нашего клуба.

Первый тренировочный лагерь Академии Дель Боске и хабаровского СКА завершится 8 сентября 2017 года. Клуб проведет открытую тренировку для болельщиков и СМИ.

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