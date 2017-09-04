Бесплатный уголь получили 10,2 тыс. семей по губернаторской акции
Снабжение малоимущих семей углём, которое инициировал Аман Тулеев, идёт 20-й год подряд.
Снабжение малоимущих семей углём, которое инициировал Аман Тулеев, идёт 20-й год подряд.
Кемерово, 4 сентября —
В 2017 году на обеспечение углём малоимущих семей было выделено 3200 тонн топлива. В число нуждающихся вошли пенсионеры с пенсией не больше 1,5 прожиточного минимума и малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми, не имеющие льгот либо других возможностей для приобретения топлива. По традиции получателями бесплатного угля будут ветераны угольной промышленности.
Всего в этом году поддержку получат 13,8 тыс. семей, в том числе 2,8 тыс.