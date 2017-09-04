Бесплатный уголь получили 10,2 тыс. семей по губернаторской акции

Кемерово, 4 сентября — АиФ-Кузбасс. Акция проходит во всех 34 территориях области, при этом, по данным департамента угольной промышленности, в 29 из них доставка благотворительного угля уже закончена. По четыре тонны топлива для печек получил 91% участников акции.

В 2017 году на обеспечение углём малоимущих семей было выделено 3200 тонн топлива. В число нуждающихся вошли пенсионеры с пенсией не больше 1,5 прожиточного минимума и малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми, не имеющие льгот либо других возможностей для приобретения топлива. По традиции получателями бесплатного угля будут ветераны угольной промышленности.