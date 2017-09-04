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09:25 (мск), источник: Newslab.ru

Лыжный стадион в Красноярске признали загрязняющим воздух

Спортобъект вошел в список опасных загрязнителей, который составили в министерстве экологии края.

Лыжный стадион «Ветлужанка» (улица Елены Стасовой, 65) попал в список предприятий, обязанных снижать выбросы в период неблагоприятных метеоусловий. Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края опубликовало список из 50 организаций.

Стадион признали опасным загрязнителем наравне с промышленными производствами и строительными площадками.

Как рассказали корреспонденту Newslab.ru в министерстве, стадион включили в список из-за собственной котельной, которая зимой отапливала помещения спортивного объекта.

«Люди жаловались, что от дыма нечем дышать, поэтому стадион включили в перечень предприятий, обязанных снижать выбросы», — пояснили в министерстве экологии.

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