Лыжный стадион в Красноярске признали загрязняющим воздух
Спортобъект вошел в список опасных загрязнителей, который составили в министерстве экологии края.
Спортобъект вошел в список опасных загрязнителей, который составили в министерстве экологии края.
Лыжный стадион «Ветлужанка» (улица Елены Стасовой, 65) попал в список предприятий, обязанных снижать выбросы в период неблагоприятных метеоусловий. Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края опубликовало список из 50 организаций.
Стадион признали опасным загрязнителем наравне с промышленными производствами и строительными площадками.
Как рассказали корреспонденту Newslab.ru в министерстве, стадион включили в список
«Люди жаловались, что от дыма нечем дышать, поэтому стадион включили в перечень предприятий, обязанных снижать выбросы», — пояснили в министерстве экологии.