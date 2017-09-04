Полет Boeing747−83QF на фоне гигантского Солнца снял новосибирец

Фотограф Алексей Поляков астрономией увлекается уже 20 лет. Свой первый телескоп изготовил сам еще в старших классах. Третьего сентября фотографировал Солнце, когда на экране монитора внезапно возник самолет.

— Днем в 15.35 проводил съемку. Сначала планировал сфотографировать планету, потом начал снимать Солнце, менял масштабы, и в какой-то момент увидел, как по экрану ноутбука прямо по солнечному диску пронесся силуэт самолета, и затухающий инверсионный след после него, — рассказал VN.ru фотограф.

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Попавший в объектив Boeing747−83QF следовал по маршруту Москва -Гонконг со скоростью 998 км/час.

По словам Полякова, технически такое видео сделать не очень сложно, но нужен «джентльменский набор» оборудования на несколько тысяч долларов и вагон везения. Если 20 лет назад он фотографировал «Зенитом», то теперь современные «зеркалки», специализированные астрономические камеры с охлаждением до отрицательных температур, монтировки с компьютерным наведением и автоматическим слежением за объектом дают куда больше возможностей.

Накануне ночью Алексей сумел поймать другое интересное астрономическое явление — полет астероида Florence через созвездие Дельфина в 7 млн км от Земли.