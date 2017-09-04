Родителей южноуральских школьников обязали зарегистрироваться на Госуслугах
Без учётной записи будет невозможно зайти в «Сетевой город. Образование» и проверить дневник ребенка.
Без учётной записи будет невозможно зайти в «Сетевой город. Образование» и проверить дневник ребенка.
Челябинская область, 4 сентября —
В начале нового учебного года родителей школьников огорошили новостью: теперь доступ к «Сетевому городу. Образование» будет возможен через портал «Госуслуги». Это значит, что проверить оценки своего школьника, уточнить школьное расписание и домашнее задание смогу только родители, зарегистрированные на портале.
«Действительно, с 1 сентября вход в автоматизированную информационную систему «Сетевой город. Образование» возможен исключительно с использованием учётной записи единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), — подтвердили в
Напомним, ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) — это система, разработанная министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации для регистрации и входа пользователей в Единый портал государственных услуг. ЕСИА обеспечивает доступ различных категорий пользователей к информации, содержащейся в государственных информационных системах, муниципальных информационных системах и иных информационных системах.