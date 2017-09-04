Родителей южноуральских школьников обязали зарегистрироваться на Госуслугах

Челябинская область, 4 сентября — АиФ-Челябинск.

В начале нового учебного года родителей школьников огорошили новостью: теперь доступ к «Сетевому городу. Образование» будет возможен через портал «Госуслуги». Это значит, что проверить оценки своего школьника, уточнить школьное расписание и домашнее задание смогу только родители, зарегистрированные на портале.

«Действительно, с 1 сентября вход в автоматизированную информационную систему «Сетевой город. Образование» возможен исключительно с использованием учётной записи единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), — подтвердили в пресс-службе Министерства образования и науки Челябинской области. — До конца 2017 года аналогичная работа будет осуществлена в отношении АИС «Е-услуги. Образование». Наличие у гражданина учетной записи ЕСИА, но отсутствие прикрепленной учётной записи к АИС «Сетевой город. Образование», не позволит получить доступ к информационной системе. Поэтому для работы необходимо будет зарегистрироваться в «Сетевом городе. Образование», после чего привязать учётную запись к порталу «Госуслуги».