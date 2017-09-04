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09:22 (мск), источник: АиФ Челябинск

Родителей южноуральских школьников обязали зарегистрироваться на Госуслугах

Без учётной записи будет невозможно зайти в «Сетевой город. Образование» и проверить дневник ребенка.

Челябинская область, 4 сентября — АиФ-Челябинск.

В начале нового учебного года родителей школьников огорошили новостью: теперь доступ к «Сетевому городу. Образование» будет возможен через портал «Госуслуги». Это значит, что проверить оценки своего школьника, уточнить школьное расписание и домашнее задание смогу только родители, зарегистрированные на портале.

«Действительно, с 1 сентября вход в автоматизированную информационную систему «Сетевой город. Образование» возможен исключительно с использованием учётной записи единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), — подтвердили в пресс-службе Министерства образования и науки Челябинской области. — До конца 2017 года аналогичная работа будет осуществлена в отношении АИС «Е-услуги. Образование». Наличие у гражданина учетной записи ЕСИА, но отсутствие прикрепленной учётной записи к АИС «Сетевой город. Образование», не позволит получить доступ к информационной системе. Поэтому для работы необходимо будет зарегистрироваться в «Сетевом городе. Образование», после чего привязать учётную запись к порталу «Госуслуги».

Напомним, ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) — это система, разработанная министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации для регистрации и входа пользователей в Единый портал государственных услуг. ЕСИА обеспечивает доступ различных категорий пользователей к информации, содержащейся в государственных информационных системах, муниципальных информационных системах и иных информационных системах.

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