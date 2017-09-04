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09:23 (мск), источник: АиФ Волгоград

Ворошиловский и Дзержинский районы Волгограда останутся без газа на сутки

Ограничение подачи топлива будет связано с проведением плановых ремонтных работ.

Источник: AP 2017

Жители Дзержинского и Ворошиловского районов Волгограда останутся без газа на сутки 13 и 14 сентября.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», в Дзержинском районе подача топлива будет приостановлена 13 сентября с 07:00 до 22:00 на улицах Хорошева, Узбекской, Осипенко, Морозова, Ингульской, Истинской, Рижской, Раздольной и не только. Подробнее адреса можно узнать здесь.

В Ворошиловском районе газ отключат 14 сентября с 08:00 до 20:00 на улицах Ангелиной, Купавинской, Калиновской, Куприна, Плещеева, Тирольской, Медведицкой и не только. Подробнее здесь.

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