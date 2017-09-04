Ворошиловский и Дзержинский районы Волгограда останутся без газа на сутки

Источник: AP 2017

Жители Дзержинского и Ворошиловского районов Волгограда останутся без газа на сутки 13 и 14 сентября.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», в Дзержинском районе подача топлива будет приостановлена 13 сентября с 07:00 до 22:00 на улицах Хорошева, Узбекской, Осипенко, Морозова, Ингульской, Истинской, Рижской, Раздольной и не только. Подробнее адреса можно узнать здесь.