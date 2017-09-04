Синоптики сообщили о погоде в Башкирии в сентябре
УФА, 4 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Гидрометцентр России опубликовал данные ожидаемого распределения аномалий температур и осадков в сентябре.
УФА, 4 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Гидрометцентр России опубликовал данные ожидаемого распределения аномалий температур и осадков в сентябре.
Согласно составленному прогнозу, средняя месячная температура воздуха в Башкортостане ожидается около средних многолетних значений. Месячное количество осадков на территории региона предполагается меньше среднего многолетнего количества.
Во всем центре России сентябрь окажется почти на два градуса теплее обычного, осадков прогнозируется на 20−30% меньше нормы, уточняет центр «Фобос».
По теплому сценарию погодная ситуация будет развиваться на большей части страны. В зоне холодной аномалии окажутся только северные регионы Европейской России и Сибири. На остальной территории температурный режим будет на несколько градусов выше нормы.