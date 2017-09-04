Синоптики сообщили о погоде в Башкирии в сентябре

Согласно составленному прогнозу, средняя месячная температура воздуха в Башкортостане ожидается около средних многолетних значений. Месячное количество осадков на территории региона предполагается меньше среднего многолетнего количества.

Во всем центре России сентябрь окажется почти на два градуса теплее обычного, осадков прогнозируется на 20−30% меньше нормы, уточняет центр «Фобос».