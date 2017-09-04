В Калининграде официально закрылся купальный сезон

Купание, в соответствии с распоряжением мэрии запрещено на всех водоёмах областного центра. Такое решение было принято из-за того, что в третьей декаде августа температура воздуха в ночное время не превышала 10−12 градусов, температура воды понизилась до 14−16 градусов и продолжает снижаться. В таких условиях купание в водоёмах опасно для здоровья.