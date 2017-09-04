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09:20 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде официально закрылся купальный сезон

Температура воды понизилась до 14−16 градусов и продолжает снижаться.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде в пятницу, 1 сентября, официально завершился купальный сезон. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Купание, в соответствии с распоряжением мэрии запрещено на всех водоёмах областного центра. Такое решение было принято из-за того, что в третьей декаде августа температура воздуха в ночное время не превышала 10−12 градусов, температура воды понизилась до 14−16 градусов и продолжает снижаться. В таких условиях купание в водоёмах опасно для здоровья.

Купальный сезон в Калининграде открылся 1 июня. Горожане могли отдыхать на Пелавском, Карповском и Голубых озёрах.

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