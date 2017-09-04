В Калининграде официально закрылся купальный сезон
Температура воды понизилась до 14−16 градусов и продолжает снижаться.
Температура воды понизилась до 14−16 градусов и продолжает снижаться.
В Калининграде в пятницу, 1 сентября, официально завершился купальный сезон. Об этом сообщает
Купание, в соответствии с распоряжением мэрии запрещено на всех водоёмах областного центра. Такое решение было принято
Купальный сезон в Калининграде открылся 1 июня. Горожане могли отдыхать на Пелавском, Карповском и Голубых озёрах.