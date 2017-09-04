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09:19 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Две улицы на правобережье Красноярска временно перекроют из-за ремонта

Ограничения будут действовать на улицах Кутузова и Свердловской.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске частично перекроют движение на ул. Кутузова и Свердловской. Об этом сообщили в мэрии города.

На ул. Кутузова закроют проезд на участке около 50 метров в районе дома № 30. Ограничение вступило в силу вечером 4 сентября и продлится до 20:00 8 сентября. В мэрии пояснили, что движение закрыто из-за ремонта тепловой камеры.

На ул. Свердловской проезд будут перекрывать в два этапа — с 22:00 6 сентября до 08:00 8 сентября и с 22:00 7 сентября до 20:00 8 сентября. В это время рабочие будут ремонтировать железнодорожные переезды в районе здания № 19.

Кроме того, сегодня в 22:00 водители не смогут заехать на площадь Мира со стороны Триумфальной арки. Ограничения вводятся «в связи с необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения массового мероприятия, посвященного 215-летию со дня образования финансовой системы России». Запрет снимут 5 сентября в 23:00.

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