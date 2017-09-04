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09:30 (мск), источник: Sputnik.by

Две белоруски участвуют в «Новой Фабрике Звезд»

МИНСК, 4 сен — Sputnik. Две белоруски стали участницами «Новой Фабрики Звезд», которую представили в минувшие выходные на телеканале «МузТВ», сообщает Sputnik.

«Новая Фабрика Звезд» — возвращение культовой передачи начала «нулевых», в которой за победу сражаются более десятка молодых артистов из разных стран. Продюсером музыкального проекта стал Виктор Дробыш, который готовил белорусского артиста IVAN’a на «Евровидении-2016» и был членом жюри проекта «Ты Супер!».

В новом сезоне популярного шоу 16 участников: из России, Украины, Узбекистана, Грузии и Беларуси. Республику представляют две девушки — Зина Куприянович и Марта Жданюк.

Куприянович в сентябре исполнится 15 лет, однако она уже достаточно известная певица: ее клип «Навстречу ветру» собрал на YouTube более 1,5 миллиона просмотров, она озвучивала главную героиню мультфильма «Моана» и участвовала во множестве конкурсов. В первом шоу «Новой Фабрики Звезд» девушка спела дуэтом с Валерией.

Еще одна участница шоу из Беларуси — 24-летняя Марта Жданюк, которая в свое время участвовала в третьем сезоне проекта «Голос» и еще ряде конкурсов и шоу. Кроме того, девушка пробует себя в модельном бизнесе. На «Фабрике» она спела с Артуром Пирожковым (Александром Реввой).

Победитель «Новой Фабрики Звезд» определится через несколько месяцев, а отборочные этапы шоу будут показывать каждую субботу на телеканале.

В разные годы благодаря «Фабрике звезд» прославились Полина Гагарина, Елена Темникова, Тимати, Стас Пьеха, Дмитрий Колдун и другие артисты.

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