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09:47 (мск), источник: АиФ Прикамье

МЧС объявило штормовое предупреждение в Пермском крае на 4 сентября

Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 73% 761 мм рт. ст. 3 м/с

В Прикамье объявлено штормовое предупреждение.

По данным Пермского гидрометцентра 4 сентября в Прикамье будут идти дожди, ветер северо-восточный 7−12 м/с, порывы до 17 м/с.

В МЧС напоминают, что на улице во время сильного ветра не стоит находиться рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.

Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы.

Напомним, вся неделя будет в Перми дождливой и прохладной.

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