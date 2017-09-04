МЧС объявило штормовое предупреждение в Пермском крае на 4 сентября
Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
В Прикамье объявлено штормовое предупреждение.
По данным Пермского гидрометцентра 4 сентября в Прикамье будут идти дожди, ветер
В МЧС напоминают, что на улице во время сильного ветра не стоит находиться рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.
Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы.
Напомним, вся неделя будет в Перми дождливой и прохладной.