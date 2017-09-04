О поступивших из Башкирии жалобах на поборы в школах сообщат Владимиру Путину

Из Башкортостана поступило семь обращений от родителей. Больше всего жалоб было из Краснодарского края (21) и Челябинской области (11). За полторы недели работы горячей линии в ОП РФ обратились более 200 человек.

Как сообщает пресс-служба Общественной палаты, родителей учеников обычно просят сдавать деньги на рабочие тетради и учебники, охрану, ремонт класса и школы. Собирают средства и на озеленение территории, покупку штор, жалюзи, парт и стола для учителя. Среди самых экстравагантных просьб — приглашение в школу батюшки, покупка подарков для первоклассников и оплата посуды в столовую. Все обращения будут рассмотрены и направлены в соответствующие надзорные органы, уточнили в ОП РФ.

В Минобрнауки заявили, что о принудительном сборе средств необходимо сообщать в территориальный орган управления образованием или в правоохранительные органы. В ведомстве напомнили, что любые школьные поборы незаконны.