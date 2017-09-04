О поступивших из Башкирии жалобах на поборы в школах сообщат Владимиру Путину

Из Башкортостана поступило семь обращений от родителей. Больше всего жалоб было из Краснодарского края (21) и Челябинской области (11). За полторы недели работы горячей линии в ОП РФ обратились более 200 человек.
Как сообщает пресс-служба Общественной палаты, родителей учеников обычно просят сдавать деньги на рабочие тетради и учебники, охрану, ремонт класса и школы. Собирают средства и на озеленение территории, покупку штор, жалюзи, парт и стола для учителя. Среди самых экстравагантных просьб — приглашение в школу батюшки, покупка подарков для первоклассников и оплата посуды в столовую. Все обращения будут рассмотрены и направлены в соответствующие надзорные органы, уточнили в ОП РФ.
В Минобрнауки заявили, что о принудительном сборе средств необходимо сообщать в территориальный орган управления образованием или в правоохранительные органы. В ведомстве напомнили, что любые школьные поборы незаконны.
«Такие сборы незаконны. Закон “Об образовании в РФ” гарантирует приобретение учебников за бюджетные средства. Исключением могут быть лишь те, что не включены в федеральный перечень, — например, дорогостоящие учебники иностранного языка из Великобритании. Но есть другой закон — о благотворительности, — по нему привлечение дополнительных средств допускается, но осуществляться оно должно грамотно — то есть с решением родительского комитета и прозрачным контролем использования средств. Но, как правило, никакого контроля нет, и всплывают массовые нарушения», — отметила первый зампред комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова.