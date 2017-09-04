Мэрия Калининграда запретила купание в городских водоемах
Мэрия Калининграда запретила купание в городских водоемах. Купальный сезон объявлен закрытым. Соответствующее распоряжение подписано администрацией.
Мэрия Калининграда запретила купание в городских водоемах. Купальный сезон объявлен закрытым. Соответствующее распоряжение подписано администрацией.
Решение о запрете на купание принято
«В таких условиях купание в водоемах опасно для здоровья», — отметили в мэрии.
Напомним, что купание было разрешено на Пелавском, Карповском и Голубых озерах. Здесь были выставлены спасательные посты, укомплектованные необходимым снаряжением, оборудованы пляжные зоны, установлены биотуалеты и мусорные контейнеры.