Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа причина бегства ведущих с «Первого канала»
Су-30СМ ВКС РФ сбил крылатую ракету над Черным морем
Снятый за $200 млн фильм стал самым громким провалом этого лета
Сын советских физиков изобрел технологии, опередившие время
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Гидрометцентр сообщил о завершении первой волны бабьего летаВо вторник температура в Москве понизится, усилится ветер и начнутся дожди
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Шарапова заявила, что гордится своим выступлением на US Open
Бельгия первой из европейских сборных отобралась на ЧМ-2018
СМИ: боец "Азова" дал комментарий об установке арки моста в Крыму
СМИ: В Эстонии заявили о претензиях на часть Крыма
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
14События недели в фотографиях
09:46 (мск), источник: АиФ Калининград

Мэрия Калининграда запретила купание в городских водоемах

Мэрия Калининграда запретила купание в городских водоемах. Купальный сезон объявлен закрытым. Соответствующее распоряжение подписано администрацией.

Источник: Аргументы и факты

Решение о запрете на купание принято из-за того, что температура воды понизилась до 14−16 градусов и продолжает снижаться.

«В таких условиях купание в водоемах опасно для здоровья», — отметили в мэрии.

Напомним, что купание было разрешено на Пелавском, Карповском и Голубых озерах. Здесь были выставлены спасательные посты, укомплектованные необходимым снаряжением, оборудованы пляжные зоны, установлены биотуалеты и мусорные контейнеры.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Красный мухомор не смертелен. Эксперт - об уникальности грибов
Трамп подтвердил готовность применять ядерное оружие против КНДР
Путин заявил о восстановлении темпов роста российской экономики
Ассанж предупредил Трампа о последствиях отмены торговли с КНР
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Совфед предлагает высылать из РФ за «нежелательное поведение»
Актер из «Матильды» опубликовал «письмо Серебренникова»
Мария Шарапова завершила борьбу на US Open
Спорт
Фундамент к Токио-2020: волейболисты РФ стали чемпионами Европы Эта победа стала первой для обновленного состава национальной команды
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Банки нашли способ сделать ипотеку доступнее
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь