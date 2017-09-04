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12:23 (мск), источник: Kazinform

Когда спадет жара в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Синоптики прогнозируют ослабление жары как в северной части Казахстана, так и южной, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Источник: Kazinform

«В ближайшие сутки циклон с районов Поволжья начнет смещаться на восток через территорию Казахстана. С этим циклоном синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы, при грозах порывистый ветер 17−22 м/с. В тыл циклона будет распространяться отрог холодного антициклона, который вызовет похолодание не только в северной половине республики, но и значительное ослабление жары на юге», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Казгидромете напомнили, что в прошедшие выходные дни в Казахстане стояла жаркая погода без осадков. Максимальная температура воздуха достигала плюс 28…35 градусов, а на юге республики — 38…41 градус, что выше климатической нормы на 4…14 градусов.

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