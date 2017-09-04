Начало недели в Петербурге будет солнечным
Начало недели в городе на Неве по прогнозу Гидрометцентра будет теплым и солнечным.
Начало недели в городе на Неве по прогнозу Гидрометцентра будет теплым и солнечным.
Сегодня, 4 сентября, ожидается переменная облачность, температура до +18.
Во вторник — также безоблачно, воздух прогреется до 17 градусов.
К середине недели, однако, станет прохладней. В среду, 5 сентября, температура опустится до +16. 6 сентября — до 15 градусов. В эти дни в Петербурге ожидаются дожди.
В целом, синоптики обещают, что начало осень будет тёплым.