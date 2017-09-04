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11:04 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Начало недели в Петербурге будет солнечным

Начало недели в городе на Неве по прогнозу Гидрометцентра будет теплым и солнечным.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 73% 761 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 4 сентября, ожидается переменная облачность, температура до +18.

Во вторник — также безоблачно, воздух прогреется до 17 градусов.

К середине недели, однако, станет прохладней. В среду, 5 сентября, температура опустится до +16. 6 сентября — до 15 градусов. В эти дни в Петербурге ожидаются дожди.

В целом, синоптики обещают, что начало осень будет тёплым.

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