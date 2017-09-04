В Казани на два дня отключили горячую воду
Отключения горячей воды коснутся половины Казани 4 и 5 сентября.
Отключения горячей воды коснутся половины Казани 4 и 5 сентября.
В городе проводится завершающая подготовка к старту отопительного сезона и последние гидроопрессовки. При обнаружении порывов нужно звонить на круглосуточную линию Казанских тепловых сетей по телефону (843) 291−87−95, сообщили в Татэнерго.
Какие дома попадают под отключение, смотрите здесь.
Напомним, в сентябре в Казани традиционно стартует отопительный сезон. Но пока казанцев с 5 сентября ожидает существенное похолодание.